Американец Пол Харман из штата Джорджия является владельцем Mercedes-Benz W123 с рекордным пробегом. По состоянию на 2019 год его машина проехала 1 миллион 853 тысячи километров.

Как пишет The Drive, свой "Мерседес" 1981 года выпуска Харман купил подержанным в далеком 1983 году. На момент приобретения одометр "123-го" показывал около 64 тысяч км, и с тех пор пенсионер постоянно ездит на культовом седане.

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Мерседес Пола Хармана не просто сохранялся в гараже. На нем он ездил даже на Аляску, где плохие дороги и суровые климатические условия.

Под капотом этого Mercedes-Benz W123 находится 2,4-литровый дизель мощностью 72 л.с. Этот двигатель считается очень надежным в силу простоты своей конструкции. За все время на машине Пола мотор только раз подвергался капитальному ремонту – на 600 тысяч км пробега.

Отвечая на вопрос о секрете долговечности своего Mercedes, владелец сказал, что не делает ничего особенного, кроме одного – заменяет смазку каждые 5 тысяч км.

Среди других серьезных работ, которые были уже проведены над автомобилем – полное перекрашивание кузова заводской краской, замена всех уплотнителей и прокладок (в 1991 году, на пробеге в 900 тыс. км). Также время от времени на седане меняют элементы подвески и другие детали, которые неизбежно изнашиваются.

Последний раз Пола и его авто видели на выставке элегантности классических автомобилей прошлого года. Именно тогда и был зафиксирован впечатляющий пробег 1 миллион 850 тысяч километров. То есть, возможно, сейчас живущий "немец" проехал уже более 2 млн км.