Питер Роулинсон работал в Lucid Motors с 2013 на должности главы техотдела.

Американский стартап с арабским и сингапурским корнями – компания Lucid Motors, во вторник назвала бывшего главного инженера Model S компании Tesla Inc Питера Роулинсона новым исполнительным директором компании.

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Роулинсон заменит на посту руководителя компании Сама Венга, который также является соучредителем Lucid. В официальном заявлении компании Lucid Motors указано, что Роулинсон сохранит свою роль технического директора, которую он исполнял с 2013 года и до этого времени.

“Для меня это честь быть назначенным генеральным директором компании Lucid в такое захватывающее время для компании и отрасли. Работая совместно, наша выдающаяся команда создаст лучшие продукты, начиная с Lucid Air в 2020 году, – пообещал новый гендиректор Lucid Питер Роулинсон.



Фото: Lucid Air / Lucid Motors

Компания Lucid Motors была основана в Ньюарке, штат Калифорния, в 2007 году как Atieva бывшим вице-президентом Tesla Бернаром Это и Самом Венгом.

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