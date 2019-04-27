Пітер Роулінсон працював у Lucid Motors з 2013 на посаді голови техвідділу.

Американський стартап з арабським і сінгапурським корінням – компанія Lucid Motors, у вівторок назвала колишнього головного інженера Model S компанії Tesla Inc Пітера Роулінсона новим виконавчим директором компанії.

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Роулінсон замінить на посту керівника компанії Сама Венга, який також є співзасновником Lucid. У офіційній заяві компанії Lucid Motors зазначено, що Роулінсон збереже свою роль технічного директора, яку він виконував з 2013 року і до цього часу.

“Для мене це честь бути призначеним генеральним директором компанії Lucid у такий захоплюючий час для компанії та галузі. Працюючи спільно, наша видатна команда створить кращі продукти, починаючи з Lucid Air в 2020 році, – пообіцяв новий гендиректор Lucid Пітер Роулінсон.



Фото: Lucid Air / Lucid Motors

Компанія Lucid Motors була заснована в Ньюарку, штат Каліфорнія у 2007 році як Atieva колишнім віце-президентом Tesla Бернаром Це та Самом Венгом.

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