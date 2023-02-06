Renault Megane E-Tech в версии Iconic отличается более выразительным дизайном и более расширенным оснащением. Электрокар оснащен 220-сильным двигателем и может проехать 450 км без подзарядки.

На европейском рынке стартовали продажи Renault Megane E-Tech Iconic. Топовая версия модели оценена в 52 900 евро и является самым дорогим электрокаром в истории французской марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Renault.

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Новый Renault Megane E-Tech Iconic отличается от стандартной модели дизайна – его бамперы дополнены элементами, имитирующими антикрылья болидов "Формулы-1". Кроме того, электрокар Renault получил специальные 20-дюймовые литые диски и двухцветную покраску кузова.

Салон Renault Megane E-Tech Iconic отделан кожей и деревом. Электрокар оснащен виртуальной приборной панелью и большим 9-дюймовым тачскрином, повернутым к водителю. Важной новинкой является тепловой насос – он питает климат-контроль, что позволяет экономить заряд батареи зимой.

Комплектация Renault Megane в исполнении Iconic расширена и включает камеру кругового обзора, 410-ваттную акустику Harman Kardon, беспроводную зарядку смартфонов, подогрев сидений и руля. Также электрокар Renault получил пакет систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, распознавание знаков, контроль разметки и "слепых" зон.

Новый Renault Megane E-Tech Iconic доступен только в топовом 220-сильном исполнении и с увеличенной батареей на 60 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч в 7,4 сек и развивает 160 км/ч. Запас хода составляет 450 км, а подзарядка электромобиля на 80% от быстрой станции занимает полчаса.