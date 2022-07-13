Электромобиль стоимостью в два миллиона евро уже начали производить в Хорватии.

Электромобиль Rimac Nevera получил четыре мотора общей мощностью 1 914 л. и способен развить 412 км/ч. Стоимость суперкара – 2 миллиона евро.

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Сверхскоростной электрический суперкар Rimac Nevera наконец-то поступил в производство. Первый серийный экземпляр купе уже выпущен в Хорватии. Видео из Nevera опубликовали на официальном Youtube-канале Rimac.

Ежегодно на хорватском предприятии будут вручную собирать по 50 Rimac Nevera — всего планируют выпустить 150 электрокаров. Приобрести суперкар можно по цене от 2 миллионов евро.

Серийному Rimac Nevera предшествовало 14 прототипов, показанных в видео. Их активно испытывали в разных условиях с 2018 года, а также провели краш-тесты.

Напомним, что суперкар Rimac Nevera сейчас является самым мощным серийным автомобилем и самым быстрым электромобилем в мире. Его четыре двигателя суммарно развивают 1914 л. с. и имеют 2300 Н∙м крутящего момента. Купе разгоняется до 100 км/ч за 1,97 секунды, а до 200 км/ч – за 9,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 412 км/ч.

Электрокар оснащен батареей емкостью 120 кВт∙ч. Его запас хода составляет 550 км, а зарядить батарею на 80% можно за полчаса. Среди особенностей авто – активная аэродинамика и система распознавания лица.

Первый серийный электромобиль Rimac Nevera не будет продаваться. Он уже получил хорватские номера и станет демонстрационным автомобилем Rimac-Bugatti (с недавних пор две компании объединились в совместное предприятие).