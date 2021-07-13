На заводе Skoda в Млада-Болеславе (Чехия) стартовало серийное производство хэтчбека Skoda Fabia четвертого поколения. Общий объем инвестиций в производство этой модели составил 110 млн евро.

Skoda Fabia четвертого поколения изготавливается на платформе MQB-A0, из-за чего получила более жесткий и аэродинамический кузов (коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,32 до 0,28).

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В длину и ширину модель выросла на 110 мм и 48 мм соответственно, тогда как высота осталась как в предыдущей версии. Теперь габариты Skoda Fabia составляют: длина – 4108 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1460 мм. Колесная база хэтчбека увеличилась на 94 мм до 2564 мм. Объем багажника вырос на 50 л. до 380 литров в стандартной конфигурации.

Моторная гамма новинки: бензиновые 1.0 MPI Evo (65 или 80 л. с.), 1.0 TSI (95 или 110 л. с.), 1.5 TSI на 150 л. с. Автомобиль можно выбрать либо с “механикой”, либо с 7-ступенчатым “роботом” DSG с двойным сцеплением. Европейский старт продаж новых хэтчбеков Škoda Fabia запланирован на лето 2021 года. На украинском рынке автомобиль ожидают в конце 2021 года.