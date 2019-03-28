Зрелище одновременно страшное и удивительное.

Автомобилисты на дороге А10 на северо-востоке Италии оказались в огненной ловушке в тоннеле, выезд из которого закрыла стена огня.

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В ночь с 25-го на 26 марта на возвышенности возле Коголето в Италии вспыхнул пожар. Из-за сильного ветра со шквалами до 100 км/ч огонь быстро распространился. Пожар нанес немало ущерба, в том числе повредив дорожную инфраструктуру.

Участок автотрассы между городами Варацце и Аренцано полиции пришлось даже закрыть, поскольку в этом месте расположен тоннель, один выезд из которого уже перекрыл огонь и существовал риск того, что пламя перекинется и на другую сторону тоннеля, превратив его в ловушку для автомобилистов.

Местные власти оперативно приняли меры предосторожности и спасательные меры (были эвакуированы 50 семей, закрыты школы и т. п.), поэтому, к счастью, от огня никто не пострадал.

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