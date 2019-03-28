Видовище водночас страшне і дивовижне.
Автомобілісти на дорозі А10 на півночному заході Італії опинились у вогняній пастці в тунелі, виїзд з якого закрила стіна вогню.
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У ніч з 25-го на 26 березня на височині біля Коголето в Італії спалахнула пожежа. Через сильний вітер зі шквалами до 100 км/год вогонь швидко поширився. Пожежа завдала чимало збитків, у тому числі пошкодивши дорожню інфраструктуру.
Ділянку автотраси між містами Варацце і Аренцано поліції довелось навіть закрити, оскільки у цьому місці розташований тунель, один виїзд з якого вже перекрив вогонь і існував ризик того, що полум’я перекинеться і на інший бік тунелю, перетворивши його на пастку для автомобілістів.
Місцева влада оперативно вжила запобіжних та рятівних заходів (було евакуйовано 50 сімей, закрито школи і т.і.), тож, на щастя, від вогню ніхто не постраждав.
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