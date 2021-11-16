Стоимость проезда в столичном общественном транспорте с нового года будет сопоставима со странами ЕС. Проезд в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 гривен. Однако будет и система скидок.

Киевские чиновники решили повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте с нового года. "Это связано со значительным ростом стоимости составляющих тарифа и, соответственно, экономически обоснованного тарифа", – рассказывает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, с момента последнего повышения тарифов в 2018 году существенно изменились некоторые факторы, а именно:

индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6% , а учитывая прогнозные данные на 2022 год – 141,4%;

, а учитывая прогнозные данные на 2022 год – 141,4%; минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%;

а средняя заработная плата в Киеве – на 54,3%; размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;

стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.

"В таких условиях и для замедления оттока кадров на предприятиях транспорта, для сохранения квалифицированных специалистов, повышения уровня их заработной платы, а также обеспечения выполнения полного комплекса регламентных работ: техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, эскалаторов, туннельных сооружений, трамвайных путей, контактно-кабельной сети и тому подобное, город вынужден повысить тарифы на перевозку", – уверяют в КГГА.

"Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП "Киевпасстранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро – 22 грн. Однако мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчете новых тарифов одна из задач – оставить транспортные услуги дифференцированными с системой скидок”, – отметил Николай Поворозник.

По его словам, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн: 15 грн поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.Остается также возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.Также остаются в обращении проезжающие билеты: на 24 часа, 48 и 72 часа.

"После повышения тарифа на пользование общественным транспортом стоимость проезда для владельцев карты киевлянина (не имеющих права на бесплатный проезд) будет составлять 12 гривен независимо от количества поездок. Пассажиры, пользующиеся месячными проездными билетами, будут платить за проезд от 14,20 грн до 14,50 грн в зависимости от вида проездного. А пассажиры, пополняющие электронный билет, в зависимости от количества приобретенных поездок, будут платить от 15 до 20 грн", – подытожил Николай Поворозник.