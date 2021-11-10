Общественный транспорт является одним из крупнейших источников распространения коронавируса. Мэр столицы призвал киевлян и гостей столицы не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости.

"Не пользуйтесь общественным транспортом, если в этом нет острой необходимости" – написал Виталий Кличко на своей странице в соцсети.

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Условия пребывания людей в общественном транспорте делают невозможным соблюдение социальной дистанции в полтора метра. В часы пик на одном квадратном метре может находиться 5 – 8 или даже больше людей. При таких условиях распространение инфекции происходит очень быстро.

В то же время пользование частным транспортом помогает уменьшить риск заболевания коронавирусом и другими болезнями, которые распространяются в общественном транспорте.