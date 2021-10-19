В следующем году планируется "защитить" пластиковыми бортами более 50 километров полос общественного транспорта.

Впервые пластиковый бордюр в Киеве испытали на Бессарабке. Им отгородили велополосу, чтобы защитить ее от автомобилей. Впоследствии этот эксперимент планируют распространить и на полосы общественного транспорта. Это решение помешает автомобилям парковаться на выделенных полосах и выезжать на них.

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Сейчас на велодорожке, которая проложена от бульвара Леси Украинский к Крещатику, установлено 125 бордюров длиной по 180 см каждый. Их высота в 12 см рассчитана так, чтобы в случае экстремальной ситуации не мешать проезду пожарной техники или другого спецтранспорта.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал, что в следующем году установления таких пластиковых бортов будет задействовано для "защиты" полос общественного транспорта.