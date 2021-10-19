Наступного року планується "захистити" пластиковими бортами понад 50 кілометрів смуг громадського транспорту.

Уперше в Києві на Бессарабці облаштували пластиковий бордюр, який фізично “захищає” велосмугу від автомобілів. Це рішення завадить автомобілям паркуватися на велосмузі та виїздити на неї.

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Всього на новій велодоріжці, яка прокладена від бульвару Лесі Українки до Хрещатика, встановлено 125 бордюрів завдовжки по 180 см кожний.

Їхня висота у 12 см розрахована так, щоб у випадку екстремальної ситуації не заважати проїзду пожежної техніки чи іншого спецтранспорту.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов вирішив розповсюдити практику встановлення таких пластикових бортів і на смуги громадського транспорту.