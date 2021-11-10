Громадський транспорт є одним з найбільших джерел розповсюдження коронавірусу. Мер столиці закликав киян та гостей столиці не користуватись громадським транспортом без негайної потреби.

“Не користуйтеся громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності” - написав Віталій Кличко на своїй сторінці у соцмережі.

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Умови перебування людей у громадському транспорті унеможливлюють дотримання соціальної дистанції півтора метра. В години-пік на одному квадратному метрі може знаходитись 5-8 або навіть більше людей. За таких умов розповсюдження інфекції відбувається дуже швидко.

Водночас користування приватним транспортом допомогає зменшити ризик захворювання короновірусом та іншими хворобами, які розповсюджуються у громадському транспорті.