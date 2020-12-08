Розничные операторы рынка топлива продолжают постепенно повышать цены на бензин и дизель.

Ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость горючего. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп. за литр: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн за литр, А-95 – до 27,99 грн за литр, ДТ – до 26,99 грн за литр. В сети ОККО на 50 коп. за литр подорожало только дизтопливо (26,99 грн за литр).

В сети KLO топливо подорожало на 20 – 30 коп. за литр: бензин А-92 – до 24,79 грн за литр, А-95 – до 25,69 грн за литр, ДТ – до 24,39 грн за литр. На станциях "Автотранс" бензины подорожали на 20 коп. за литр, ДТ – на 30 коп. за литр.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 41 коп. за литр, до 20,79 грн за литр. На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 5 – 18 коп. за литр (см. табл).

Такие сети как "Автопорт", Marshal, Mango, "Кворум" и "Фактор" повысили цены на 20 – 65 коп. за литр.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 4 по 7 декабря 2020 г., грн за литр: