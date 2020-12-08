Роздрібні оператори ринку пального продовжують поступово підвищувати ціни на бензин та дизель. На деяких заправках ціни зросли на 50 коп. за літр.

Низка великих операторів роздрібного ринку підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, всі види пального на станціях WOG подорожчали на 50 коп. за літр: бензин марки А-92 подорожчав до 26,99 грн за літр, А-95 – до 27,99 грн за літр, ДП – до 26,99 грн за літр. У мережі ОККО на 50 коп. за літр подорожчало тільки дизпаливо (26,99 грн за літр).

У мережі KLO пальне подорожчало на 20-30 коп. за літр: бензин А-92 – до 24,79 грн за літр, А-95 – до 25,69 грн за літр, ДП – до 24,39 грн за літр. На станціях "Автотранс" бензини подорожчали на 20 коп. за літр, ДП – на 30 коп. за літр.

На станціях "БРСМ-Нафта" дизельне пальне в середньому подорожчало на 41 коп. за літр, до 20,79 грн за літр. На станціях Motto за вихідні бензини і дизельне паливо додали в середньому 5-18 коп. за літр (див. табл).

Такі мережі як "Автопорт", Marshal, Mango, "Кворум" і "Фактор" підвищили ціни на 20-65 коп. за літр.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 4 по 7 грудня 2020 р., грн за літр: