До начала войны значительное количество украинцев предпочитало использование сжиженного газа, а не бензина в связи с экономическим фактором. Но несколько месяцев назад обстоятельства изменились.

Сейчас в Украине ощущается дефицит горючего. Однако газ на заправках есть и ситуация с его поставкой гораздо лучше. Все потому что цены на автогаз не регулировались чиновниками.

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Вызвана она не только уничтожением топливной инфраструктуры, но и ошибками действующей власти, слишком долго не отменявшей государственное регулирование цен на жидкое топливо.

"С газом гораздо легче. Я вчера видел, есть даже колонки, на которых вообще очередей не было, где-то были очереди по две-три машины. Это говорит о том, что с газом ситуация намного лучше. Хотя, конечно, владельцы автомобилей с ГБО также сетуют на высокую цену. Но когда мы видим, что происходит с бензином, то понимаем, что сегодня имеющие газобаллонное оборудование по крайней мере более гибкие", – говорит директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Действительно этот ресурс есть. Почему? Потому что на него не было государственного регулирования, а газовые трейдеры оказались более готовыми к переориентации на европейские источники поставки, поскольку раньше тоже с этим направлением работали, в отличие от поставщиков бензина и дизеля. И они уже имели подготовленный транспорт, с которым сегодня очень много проблем (с бензовозами). Это все в сумме позволило газовикам быстрее сориентироваться и начать нормальный импорт. Мы видим, что сегодня импорт газа почти такой же, как импорт бензина, хотя всегда он был намного меньше", – считает эксперт.

Куюн также рассказал, целесообразно ли в такой период перейти на использование газобаллонного оборудования.

"Раньше мотивацией установки газобаллонного оборудования была экономия, потому что сжиженный газ стоил вдвое дешевле, чем бензин. Сейчас он стоит как бензин, фактически он дешевле на 20% за бензин, но мы понимаем, что эта установка использует его больше и, соответственно, цена сегодня за энергетическую единицу что на газе, что на бензине одинакова. Здесь выигрыш будет лишь в том, что это более доступный и более благополучный, скажем так, ресурс в плане поставки", — подытожил эксперт.