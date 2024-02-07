Во время зимнего хранения, которое особенно актуально для мототехники и автомобилей "выходного дня", иногда практикуют периодический запуск двигателя с последующим прогревом. В таких действиях есть недостатки, которые могут ухудшить состояние мотора.

Прогрев силового агрегата можно сравнить с короткими поездками. Поэтому в минусовые температуры нет смысла заводить двигатель, если владелец машины или мотоцикла не собирается куда-то ехать. Холостой прогрев мотора может приводить к тому, что ухудшаются свойства моторного масла.

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Дело в том, что во после прогрева на металлических деталях и верхних патрубках системы вентиляции картера образуется конденсат. И если завершить работу силового агрегата за короткое время, то эта влага превратится на морозе в лед. Мало того, она попадет в картер и осядет на дне (моторное мало легче воды). Таким образом масло не даст ей испариться. Подобное стечение обстоятельств может стать катализатором для коррозии поддона (если он стальной) или даже преждевременного выхода ДВС из строя.

В то же время встречаются рекомендации по периодическому прогреву двигателей при длительном хранении. Основные аргументы: прокладки, сальники и уплотнители со временем стареют и ссыхаются. Если предположить что оба подхода правы, то их можно комбинировать. То есть если во время длительного хранения двигатель периодически запускается, то через какое-то время, или перед началом полноценной эксплуатации, масло в нем лучше заменить.