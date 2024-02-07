Під час зимового зберігання, яке особливо актуальне для мототехніки та автомобілів "вихідного дня", іноді практикують періодичний запуск двигуна з наступним прогрівом. У таких діях є недоліки, які можуть погіршити стан мотора.

Прогрівання силового агрегату можна порівняти з короткими поїздками. Тому в мінусові температури немає сенсу заводити двигун, якщо власник машини або мотоцикла не збирається кудись їхати. Холостий прогрів мотора може призводити до того, що погіршуються властивості моторного мастила.

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Річ у тому, що під час прогрівання на металевих деталях та верхніх патрубках системи вентиляції картера утворюється конденсат. І якщо завершити роботу силового агрегату за короткий час, то ця волога перетвориться на морозі на лід. Мало того, вона потрапить в картер і осяде на дні (моторна олива легше за воду). Таким чином олива не дасть їй випаруватись. Такий збіг обставин може стати каталізатором для корозії піддона (якщо він стальний) або навіть передчасного виходу ДВЗ з ладу.

Водночас зустрічаються рекомендації стосовно періодичного прогріву двигунів під час тривалого зберігання. Основні аргументи: прокладки, сальники та ущільнювачі з часом старіють і зсихаються. Якщо припустити, що обидва підходи мають рацію, то їх можна комбінувати. Тобто, якщо під час тривалого зберігання двигун періодично запускається, то через якийсь час, або перед початком повноцінної експлуатації, оливу у ньому краще замінити.