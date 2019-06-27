Украинский чиновник предлагает устраивать парковки на эксплуатируемых кровлях ТЦ и других общественных зданий

Сегодня во многих странах Европы и мира достаточно распространено размещение парковок на кровлях торговых центров и других современных общественных зданий. Например, такие стоянки есть в Польше, Франции, Италии, Германии.

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Это очень выгодно делать, потому что иногда найти свободное место под паркинг, особенно в большом городе, трудно. Поэтому для расширения количества паркомест стали использовать эксплуатируемые кровли общественных зданий. Это такие кровли, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях. "Мы тоже решили заимствовать такой иностранный опыт и в новых изменениях ГСН предусмотрели возможность проектирования вышеупомянутые стоянки. Норма начнет действовать с 1 июля", – пишет на своей странице в FB Лев Парцхаладзе из Минрегиона.

Такие стоянки будет разрешено размещать на эксплуатируемых кровлях общественных зданий и сооружений. Например, торговых и торгово-развлекательных центров, административных и других сооружений. Исключение составляют здания детсадов, школ и корпусов больниц с палатами.

Для возможности безопасного расположения такой парковки нужно обязательно соблюдать соответствующие техническим требованиям:

- автостоянки должны устраиваться в соответствии с требованиями ГСН "Планировка и застройка территорий" по соблюдению противопожарных расстояний от них до прилегающей застройки, требований правил устройства электроустановок (ПУЭ) от бровки земляного полотна до опор линий электропередач, телефонных линий, антенн мобильной и радиотрансляционного связи тому подобное.

- автостоянки должны иметь обязательные эвакуационные выходы.

- размещать любые временные укрытия для автомобилей на таких автостоянках запрещается.