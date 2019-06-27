Український чиновник пропонує влаштовувати парковки на експлуатованих покрівлях ТЦ та інших громадських будівель

Сьогодні у багатьох країнах Європи та світу є досить розповсюдженим розміщення парковок на покрівлях торгових центрів та інших сучасних громадських будинків. Наприклад, такі стоянки є у Польщі, Франції, Італії, Німеччині.

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Це дуже вигідно робити, бо часом знайти вільне місце під паркінг, особливо у великому місті, важко. Тому для розширення кількості паркомісць стали використовувати експлуатовані покрівлі громадських будівель. Це такі покрівлі, які дозволяють використовувати свою поверхню в різних цілях. “Ми теж вирішили запозичувати такий іноземний досвід і у нових змінах ДБН передбачили можливість проектування вищезазначених стоянок. Норма почне діяти з 1 липня”, - пише на своїй сторінці у FB Лев Парцхаладзе з Мінрегіону.

Такі стоянки буде дозволено розміщувати на експлуатованих покрівлях громадських будівель і споруд. Наприклад, торговельних і торговельно-розважальних центрів, адміністративних та інших споруд. Виняток становлять будівлі дитсадків, шкіл та корпусів лікарень з палатами.

Для можливості безпечного розташування такої парковки потрібно обов’язково дотримуватися відповідних технічних вимог:

- автостоянки мають влаштовуватися згідно з вимогами ДБН “Планування і забудова територій” щодо дотримання протипожежних відстаней від них до прилеглої забудови, вимог правил улаштування електроустановок (ПУЕ) від брівки земляного полотна до опор ліній електропередач, телефонних ліній, антен мобільного та радіотрансляційного зв’язку тощо.

- автостоянки повинні мати обов’язкові евакуаційні виходи.

- розміщувати будь-які тимчасові укриття для автомобілів на таких автостоянках забороняється.