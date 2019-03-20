В результате халатности водителя грузовика повреждена балка прогового строения путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей.

Водитель трала, на котором перевозился гусеничный кран RDK-25, не учтя габариты искусственного сооружения, повредил балку #4 во втором прогоне путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей. Балка повреждена с потерей несущей способности.

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Кран перевозился без согласования с КК "Киевавтодор", в состоянии не приведенном в транспортное положение (с превышением габарита), без документов и необходимого сопровождения.

С целью обеспечения безопасного движения транспорта принято решение о закрытии правой полосы движения в направлении ул. Верховной Рады и проведении испытания и обследования специализированной лабораторией. По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения по выполнению необходимых ремонтных работ.