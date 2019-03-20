Внаслiдок недбалостi водiя вантажiвки пошкоджено балку прогової будови шляхопроводу на перетинi Броварського проспекту та вул. Будiвельникiв.

Водiй тралу, на якому перевозився гусеничний кран RDK-25, не врахувавши габарити штучної споруди, пошкодив балку #4 у другому прогонi шляхопроводу на перетинi Броварського проспекту та вул. Будiвельникiв. Балка пошкоджена з втратою несучої здатностi.

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Кран перевозився без погодження з КК «Київавтодор», в стані не приведеному до транспортного положення (з перевищенням габариту), без документів та необхідного супроводу.

З метою забезпечення безпечного руху транспорту прийнято рішення про закриття правої смуги руху в напрямку бульв. Верховної Ради та проведення випробування i обстеження спеціалізованою лабораторією. За результатами обстеження будуть прийнятi подальші рiшення щодо виконання необхiдних ремонтних робiт.