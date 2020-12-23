Суд во Франкфурте-на-Одере постановил остановить подготовку к строительству завода американской компании Tesla недалеко от Берлина.

Иск подали защитники окружающей среды. Чтобы построить завод, компания выкорчевывает 91 гектар леса.

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Экоактивисты заявляют, что компания уничтожает среду обитания ящериц и змей, а строительные работы будут мешать этим рептилиям во время зимней спячки. Суд приостановил подготовку строительства завода. Рассмотрение иска продолжается.

"Даже Tesla не может и не должна ставить себя выше закона”, – заявил Хайнц Хервиг Машер, глава Бранденбургской ячейки организации Зеленая лига.

Планировалось, что завод Tesla в муниципалитете Грюнхайд в 40 километрах к юго-востоку от Берлина заработает летом 2021 года. Ожидается, что ежегодно там будут выпускаться 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. автомобилей в год.