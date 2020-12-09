Суд у Франкфурті-на-Одері ухвалив зупинити підготовку до будівництва заводу американської компанії Tesla недалеко від Берліна.

Позов подали захисники навколишнього середовища. Щоб побудувати завод, компанія викорчовує 91 гектар лісу.

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Екоактивісти заявляють, що компанія знищує середовище проживання ящірок і змій, а будівельні роботи заважатимуть цим рептиліям під час зимової сплячки. Суд призупинив підготовку будівництва заводу. Розгляд позову триває.

“Навіть Tesla не може і не повинна ставити себе вище закону”, - заявив Хайнц Хервіг Машер, глава бранденбурзького осередку організації Зелена ліга.

Планувалось, що завод Tesla в муніципалітеті Грюнхайд в 40 кілометрах на південний схід від Берліна запрацює влітку 2021 року. Очікується, що щорічно там будуть випускатися 150 тис. машин Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тис. автомобілів в рік.