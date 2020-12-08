Tesla стала шостою компанією в світі з капіталізацією в 600 мільярдів доларів

Вартість акції Tesla перевищила позначку в 600 доларів, автовиробник потрапив в список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів.

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Відзначається, що акції цього тижня вже виросли на 7,1% до 641 доларів - акції ростуть 9 днів поспіль. Капіталізація компанії виросла на 100 млрд доларів тільки за 9 торгових днів.

У той же час ринкова вартість другої найдорожчою автомобільної компанії - Toyota - становить 215 млрд доларів.

Повідомляється, що за рік акції Tesla виросли на більш ніж 600% - автовиробник потрапив в список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів. Раніше до цього переліку входили тільки 5 компаній: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (власник Google) і Microsoft.