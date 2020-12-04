Прогноз Goldman Sachs магічним чином вплинув на вартість акцій Tesla

Goldman Sachs підвищив прогноз вартості акцій Tesla з $455 до $780 за один цінний папір, обґрунтувавши це зміною ринкової кон’юнктури. Аналітики впевнені, що перехід на повністю електричні автомобілі буде відбуватися швидшими темпами, ніж очікувалося.

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Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs опублікували звіт, у якому спрогнозували вихід Tesla на обсяг продажів у 20 млн автомобілів до 2040 року.

“Ціни на акумулятори падають навіть швидше, ніж ми припускали, внаслідок чого використання електромобілів стає більш економічно вигідним, і недавно в деяких регіонах збільшилася кількість нормативних пропозицій щодо обмеження або повної заборони продажів нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) протягом 10-20 років. Як наслідок, спільно з колегами по всьому світу ми вирішили підвищити наш прогноз проникнення електромобілів і тепер очікуємо, що такі моделі будуть складати 18% світових продажів у 2030 році і 29% у 2035 році (з підвищенням частки до 50% у 2035 році як у США, так і в Західній Європі)“, – йдеться у звіті.

За прогнозом, вже через 20 років компанія Ілона Маска буде продавати до 20 млн автомобілів щорічно та захопить понад 20% ринку. Після цього прогнозу акції Tesla зросли більш ніж на 3%. Це сталося після зниження ціни вчора.

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Однак експерти Electrek розкритикували прогноз Goldman Sachs. Видання пише, що цей аналітичний прогноз “відірваний від реальності”. “Що стосується частки ринку Tesla у 2040 році, я не вірю, що вона може зберегти 20% частку у міру зростання ринку електромобілів. Ми бачили, що відбувається з часткою ринку Tesla, де інші виробники автомобілів зосереджують свої продажі електромобілів, як у Норвегії”, – сказав експерт видання.

Нагадаємо, що засновник автомобільної компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова до злиття з конкурентами, які випускають автомобілі з двигунами внутрішнього згорання.