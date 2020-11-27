Китайський автоконцерн SAIC, корпорація Alibaba Group і влада району Пудун у Шанхаї підписали угоду про створення нової компанії Zhiji Motor, яка займеться випуском електромобілів.

Початкові інвестиції в стартап перевищать 1,5 мільярда доларів. Партнери обіцяють випустити лінійку електромобілів з видатною динамікою: стверджується, що всі машини зможуть розганятися до 100 кілометрів на годину менш ніж за чотири секунди.

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Першу модель повинні представити в січні, причому одночасно в Шанхаї, Лондоні і Північній Америці. Таким чином, мова йде про бренд, який з самого початку орієнтований на глобальний ринок.

Судячи з усього, особливістю нових машин стане високий рівень автономності та їх підключення до глобальної інформаційної мережі. Тут як раз повинен стати в нагоді досвід Alibaba в роботі великими масивами інформації. Сама назва Zhiji складається їз китайських ієрогліфів Чжі Цзи. Перший означає мудрість, а другий можна перевести словом «самоврядування». Тобто мова йде про автомобілі з розумним, ймовірно автоматичним управлінням.