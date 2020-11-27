Китайский автоконцерн SAIC, корпорация Alibaba Group и власти района Пудун в Шанхае подписали соглашение о создании новой компании Zhiji Motor, которая займется выпуском электромобилей.

Первоначальные инвестиции в стартап превысят 1,5 миллиарда долларов. Партнеры обещают выпустить линейку электромобилей с выдающейся динамикой: утверждается, что все машины смогут разгоняться до 100 километров в час менее чем за четыре секунды.

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Первую модель должны представить в январе, причем одновременно в Шанхае, Лондоне и Северной Америке. Таким образом, речь идет о бренде, который с самого начала ориентирован на глобальный рынок.

Судя по всему, особенностью новых машин станет высокий уровень автономности и их подключение к глобальной информационной сети. Здесь как раз должен пригодиться опыт Alibaba в работе большими массивами информации. Само название Zhiji состоит из китайских иероглифов чжи и цзы. Первый означает мудрость, а второй можно перевести словом “самоуправление”. То есть речь идет об автомобилях с умным, вероятно автоматическим управлением.