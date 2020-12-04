Прогноз Goldman Sachs магическим образом повлиял на стоимость акций Tesla

Goldman Sachs повысил прогноз стоимости акций Tesla с $455 до $780 за одну ценную бумагу, обосновав это изменением рыночной конъюнктуры. Аналитики уверены, что переход на полностью электрические автомобили будет происходить более быстрыми темпами, чем ожидалось.

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Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовали отчет, в котором спрогнозировали выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.

"Цены на аккумуляторы падают даже быстрее, чем мы предполагали, вследствие чего использование электромобилей становится более экономически выгодным, и недавно в некоторых регионах увеличилось количество нормативных предложений по ограничению или полному запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в течение 10-20 лет. Как следствие, совместно с коллегами по всему миру мы решили повысить наш прогноз проникновения электромобилей и теперь ожидаем, что такие модели будут составлять 18% мировых продаж в 2030 году и 29% в 2035 году (с повышением доли до 50% в 2035 году как в США, так и в Западной Европе)“, – говорится в отчете.

По прогнозу, уже через 20 лет компания Илона Маска будет продавать до 20 млн автомобилей ежегодно и захватит более 20% рынка. После этого прогноза акции Tesla выросли более чем на 3%. Это произошло после снижения цены вчера.

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Однако эксперты Electrek раскритиковали прогноз Goldman Sachs. Издание пишет, что этот аналитический прогноз “оторван от реальности”. “Что касается доли рынка Tesla в 2040 году, я не верю, что она может сохранить 20% долю по мере роста рынка электромобилей. Мы видели, что происходит с долей рынка Tesla, где другие производители автомобилей сосредоточивают свои продажи электромобилей, как в Норвегии”, – сказал эксперт издания.

Напомним, что основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск заявил, что компания готова к слияниям с конкурентами, которые выпускают автомобили с двигателями внутреннего сгорания.