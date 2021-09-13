В пятом поколении седан стал всего на 3 лошадиных силы мощнее, но заметно лучше во всем остальном.

Спортивный седан Subaru WRX нового поколения получил эволюционные изменения. 2,4-литровый турбомотор Subaru Boxer с непосредственным впрыском обеспечивает мощное, быстрое и прогнозируемое ускорение, конструкция стала жестче, что положительно влияет на динамику движения и управляемость, а “смелый и агрессивный аэродинамический дизайн” вполне соответствует характеру спортивного седана.

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Новый WRX сохранил узнаваемые формы предшественника. Седан получил сочный оранжевый цвет кузова, новые светодиодные фары и обвес с некрашеным пластиком по периметру кузова. Разработчики говорят, что форма и прорези расширителей колесных арок положительно влияют на аэродинамику машины. По традиции, фирменное крупное антикрыло оставили для версии WRX STI, дебют которой ожидается в ближайшее время.

В интерьере произошли более заметные изменения. Центральное место в кокпите теперь занимает 11,6-дюймовый сенсорный Full HD экран мультимедийного центра Starlink Multimedia Plus Full HD. Он предоставляет доступ к управлению климатической установкой, музыкой с акустикой Harman Kardon, навигацией и настройками автомобиля. Расположение иконок меняется, как на смартфоне – элементы перетаскиваются пальцем.

Вместо двухлитрового оппозитного мотора, новый WRX получил 2,4-литровый агрегат с отдачей в 275 л. с. и 350 Нм. Он подключен к 6-скоростной механической коробке передач или вариатору Subaru Performance Transmission. Разработчики заявляют, что вариатор на 50% быстрее переключает виртуальные передачи и перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от ситуации. С любой трансмиссией WRX остается полноприводным, как и в предыдущих поколениях.

Фото: Subaru WRX 2021 / Subaru

Платформа Subaru Global Platform позволила увеличить жесткость силового каркаса на 28%. Вместе с тем, увеличились ходы подвесок, а центр массы сместился вниз. Комплекс помощников EyeSight теперь доступен и для моделей WRX с вариатором уже в базовой комплектации. Он включает адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе движения, функцию экстренного торможения и другие ассистенты.

Subaru предложит WRX в нескольких комплектациях, топовой из которых будет GT. В таком исполнении спортседан оснащается адаптивными амортизаторами с электронным управлением и системой выбора режимов движения. Также GT отличается сиденьями Recaro с электрическими регулировками и 18-дюймовыми колесами с особым дизайном.