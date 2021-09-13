У п'ятому поколінні седан став лише на 3 кінські сили потужнішим, але помітно кращим в усьому іншому.

Спортивний седан Subaru WRX нового покоління отримав еволюційні зміни. 2,4-літровий турбомотор Subaru Boxer з безпосереднім уприскуванням забезпечує потужне, швидке та прогнозоване прискорення, конструкція стала жорсткішою, що позитивно впливає на динаміку руху та керованість, а “сміливий та агресивний, аеродинамічний дизайн” цілком відповідає характеру спортивного седана.

Дивіться також: Volkswagen Taigo справив європейський дебют у Мюнхені

Новий WRX зберіг впізнавані форми попередника. Седан отримав соковитий оранжевий колір кузова, нові світлодіодні фари та обвіс з нефарбованим пластиком по периметру кузова. Розробники кажуть, що форма та прорізи розширювачів колісних арок позитивно впливає на аеродинаміку машини. За традицією, фірмове велике антикрило залишили для версії WRX STI, дебют якої очікується найближчим часом.

У інтер'єрі відбулись більш помітні зміни. Центральне місце в кокпіті тепер займає 11,6-дюймовий сенсорний Full HD екран мультимедійного центру Starlink Multimedia Plus Full HD. Він надає доступ до управління кліматичною установкою, музикою з акустикою Harman Kardon, навігацією та налаштуваннями автомобіля. Розташування іконок змінюється, як на смартфоні – елементи перетягуються пальцем.

Замість дволітрового опозитного мотора, новий WRX отримав 2,4-літровий агрегат з віддачею у 275 к.с. та 350 Нм. Він під’єднаний до 6-швидкісної механічної коробки передач або варіатор Subaru Performance Transmission. Розробники заявляють, що варіатор на 50% швидше перемикає віртуальні передачі та перерозподіляє крутний момент між осями, залежно від ситуації. З будь-якою трансмісією WRX залишається повнопривідним, як і в попередніх поколіннях.

Фото: Subaru WRX 2021 / Subaru

Платформа Subaru Global Platform дозволила збільшити жорсткість силового каркаса на 28%. Разом з тим, збільшились ходи підвісок, а центр маси змістився донизу. Комплекс помічників EyeSight тепер доступний і для моделей WRX з варіатором вже у базовій комплектації. Він включає адаптивний круїз-контроль з утриманням в смузі руху, функцію екстреного гальмування та інші асистенти.

Subaru запропонує WRX у кількох комплектаціях, топовою з яких буде GT. В такому виконанні спортседан оснащується адаптивними амортизаторами з електронним управлінням і системою вибору режимів руху. Також GT відрізняється сидіннями Recaro з електричними регулюваннями та 18-дюймовими колесами з особливим дизайном.