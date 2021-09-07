Минулого року мініатюрний купеподібний кросовер дебютував у Бразилії під назвою Nivus, а до кінця цього року вийде на європейський ринок під іменем Taigo.

Taigo – перший купеподібний кросовер Volkswagen для Європи. Передньопривідний п’тимісний кросовер став третьою моделлю виробника на основі платформи MQB, після хетчбека Polo та T-Cross.

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Численні системи допомоги останнього покоління гарантують оптимальний комфорт та високий рівень безпеки для всіх пасажирів Taigo.

Новий “Тайго” зосереджений на дизайні, індивідуальності та емоціях. З повнофункціональними світлодіодними фарами, повністю цифровою кабіною і стандартною інформаційно-розважальною системою останнього покоління (MIB3), купеподібний кросовер, довжиною трохи менш як 4,26, метра встановлює високі технологічні стандарти у своєму класі. Залежно від обраних опцій, Taigo також поставляється з новими матричними фарами IQ.LIGHT і підсвічуваною поперечиною радіатора.

Виразна форма кузова – перша у своєму роді в портфоліо моделей марки Volkswagen. Із цим типом кузову німецький виробник розраховує завоювати прихильність молодих покупців.

Дизайн Taigo характеризується сильними пропорціями, а силует, подібний до купе, особливо вражає, а стовп С косо висувається вперед. Натхненний купе позашляховиків у вищих класах автомобілів, це робить Taigo унікальним у своєму секторі.

Внутрішнє оздоблення Taigo входить у стандартну комплектацію з продуманим багатофункціональним кермом та сучасними елементами управління. Інформаційно-розважальні системи базуються на третьому поколінні MIB3, включаючи блок керування в Інтернеті (eSIM) та опційну функцію бездротового з’єднання App Connect Wireless. Такі функції, як доступ до потокових послуг, природний голосовий контроль та персоналізація в хмарі за допомогою Volkswagen ID, дозволяють використовувати найновіші послуги MIB3.

А коли мова йде про допомогу водію для більшого комфорту та безпеки, новий кросовер може похвалитись системами від старших моделей Volkswagen. Кожен Taigo в стандартній комплектації має такі системи допомоги, як моніторинг навколишнього середовища Front Assist, функція екстреного гальмування у місті та попередження про виїзд зі смуги руху Lane Assist. Система магістрального асистента IQ.DRIVE доступна як додаткова опція – вона дозволяє рухатись трасою у напівавтоматичному режимі зі швидкістю до 210 км/год.

У Європі Taigo запропонують з набором моторів, вже знайомих за новою Skoda Fabia. Базовим є трициліндровий 1.0 TSI у двох варіантах форсування: на 95 к.с. і 175 Нм або 110 к.с. і 200 Нм. Ще один бензиновий мотор для Taigo – 4-циліндровий 1.5 TSI з віддачею у 150 к.с. і 250 Нм. На окремих європейських ринках, поза межами ЄС, Volkswagen Taigo також буде доступний із дизельним 1,6-літровим атмосферним двигуном потужністю у 95 сил. Коробки передач – механічні на 5 та 6 передач, а також 7-швидкісний DSG.

Volkswagen не конкретизує, у ких країнах буде продаватись Taigo, згадавши лише про “28 європейських країн, включаючи Туреччину”, тому поки не ясно, чи буде доступна новинка в Україні. На обраних ринках дилери почнуть приймати замовлення у жовтні-листопаді, а перші машини клієнти почнуть отримувати наприкінці цього або початку наступного року.