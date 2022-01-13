В Украине рынок электромобилей слаборазвитый и растет медленнее, чем рынок традиционных авто. Чиновники уже заговорили об искусственных мерах стимулирования за счет налогоплательщиков.

Украина в конце первого квартала – начале второго квартала 2022 года запустит программу субсидирования процентной ставки лизинга электромобилей, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

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"В Германии, Франции, Италии 70% покупки авто – это лизинг стоимостью 0,5-1,5%. У нас 12%, 15%, 17%. За четыре года человек платит стоимость автомобиля дважды. Здесь запустим такую же программу (субсидирование процентной ставки), только не со всеми автомобилями, а с электромобилями, это будет стимулировать "зеленую" трансформацию в стране", – сказал Шурма в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, когда в этой программе появится украинский электромобиль, Шурма отметил, что сначала это будет помощь гражданам, а не собственному производству, которого в Украине пока нет, но за два года она может быть распространена на производителей, которые локализовали производство.

"Я хорошо знаю эту индустрию, кроме того, мы консультировались с автопроизводителями. Два года нужно, чтобы осуществить локализацию производства электромобилей. Эта программа будет действовать в универсальном виде два года, а дальше будет распространяться на производителей, локализовавших производство. Присылаем такой сигнал рынку: если хотите удержать свой продукт конкурентоспособным не только сейчас, но и через два года – занимайтесь локализацией", – подчеркнул он.

Как сообщалось, в 2021 году регистрации в Украине новых и бывших в употреблении электромобилей увеличились на 18,9% по сравнению с 2020 годом – до 8 541 ед., При этом рынок традиционных автомобилей вырос больше: новых на 21%, бывших в употреблении на 46% – до 103,3 тыс и 517,4 тыс соответственно.

Напомним, Верховная Рада 15 июля 2021 года приняла два закона о стимулировании развития электротранспорта в Украине, которыми, в частности, к 2030 году освобождены от уплаты НДС и ввозной пошлины комплектующие для собственного производства электротранспорта, а к концу 2025 года – от НДС операции по ввозу и/или поставке электромобилей.

Также в Украине с 2016 года не взимают ввозную пошлину на электромобили, и до 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС. Ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.