Динамика рынка электромобилей в Украине оказалась хуже, чем динамика рынка традиционных авто. Так в 2021 году рынок импорта подержанных авто вырос на 46%, а новых легковых авто на 21%.

Регистрации в Украине новых и подержанных электромобилей в 2021 году увеличились на 18,9% по сравнению с 2020 годом – до 8 541 ед., в частности на долю новых авто пришлось 14,2% регистраций против 8,9% годом ранее. Для сравнения за 2021 год украинские номера получили 517,4 тыс подержанных авто и 103,3 тыс новых авто с традиционными двигателями.

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Лидером рынка электромобилей с большим отрывом остался Nissan Leaf (доля 24,6%), второе место у Tesla Model 3 (9,7%), а модель Chevrolet Bolt EV с долей 8,9% всех регистраций – третья по популярности (годом ранее третью позицию занимала Tesla Model S, которая переместилась на 4-е место в 2021 году).

Как сообщалось со ссылкой на данные ФАУ в 2020 году, в Украине было зарегистрировано 7186 электромобилей – на 5 ед. больше, чем годом ранее, при этом больше всего регистрировались автомобили 2016 г. в.