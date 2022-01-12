Динаміка ринку електромобілів в Україні виявилась гіршою, аніж динаміка ринку традиційних авто. Так у 2021 році ринок імпорту вживаних авто зріс на 46%, а нових легкових авто на 21%.

Реєстрації в Україні нових та вживаних електромобілів у 2021 році збільшились на 18,9% порівняно з 2020 роком – до 8 541 од., зокрема на частку нових авто припало 14,2% реєстрацій проти 8,9% роком раніше. Для порівняння за 2021 рік українські номери отримали 517,4 тис вживаних авто та 103,3 тис нових авто з традиційними двигунами.

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Лідером ринку електромобілів з великим відривом залишився Nissan Leaf (частка 24,6%), друге місце у Tesla Model 3 (9,7%), а модель Chevrolet Bolt EV з часткою 8,9% усіх реєстрацій – третя за популярністю (роком раніше третю позицію займала Tesla Model S, що перемістилася на 4-те місце у 2021 році).

Як повідомлялося з посиланням на дані ФАУ у 2020 році, в Україні було зареєстровано 7186 електромобілів – на 5 од. більше, ніж роком раніше, при цьому найбільше реєструвалися автомобілі 2016 р. в.