В останній місць минулого року українці придбали рекордну кількість вживаних авто

Останній місяць минулого року виявився рекордним для українського авторинку: придбано найбільшу кількість легковиків з пробігом всередині країни, а також зафіксовано найвищий обсяг операцій з уживаними легковиками загалом (разом з імпортом).

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Результат грудня-2021 — найвищий з 2014 року. Більше вживаних машин зареєстрували лише у липні 2020 р., коли покупці задовольняли відкладений попит після "локдауну" та зачинених сервісних центрів МВС. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували динаміку та склали рейтинг найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку та ввезених із-за кордону у грудні 2021 року.

Загалом у грудні на вторинному ринку українці купили 149,6 тис. шт. легкових авто з пробігом. З цього числа — 100,2 тис. внутрішні перепродажі, 49,4 тис. — перші реєстрації легковиків, що прибули із-за кордону.

У порівнянні з попереднім місяцем (листопадом 2021 року) загальний обсяг ринку зріс на 2%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зменшилася із 41,1% до 32,8%. Це — наслідок закінчення "пільгового" періоду митного оформлення так званих "євроблях". Тож статистика грудня 2021 року нарешті показує більш реальну ситуацію на вторинному ринку, без впливу так званих "євроблях", порівнюючи із червнем-листопадом.



Динаміка вторинного автомобільного ринку України протягом грудня 2020 року — грудня 2021 року

У порівнянні із груднем 2020 року, загальний об’єм ринку зріс на 24%. Також змінилася структура ринку на користь внутрішніх перепродажів: їхня частка зросла із 65,4% до 67,2%. При цьому кількісно вживаних авто продали на 21,6 тисячі більше.

Експерти Інституту досліджень авторинку виділяють основні тренди вторинного авторинку в грудні 2021 року:

Збільшення активності на внутрішньому ринку може бути також наслідком прогнозів про можливе подорожчання вживаних автомобілів у 2022 році. Раніше експерти Інституту досліджень авторинку дослідили, що зараз —вдалий час для купівлі авто з пробігом.

Зростання кількості внутрішніх перепродажів може бути індикатором поступової "детінізації" цього сегменту. Українці все більше надають перевагу офіційному переоформленню авто популярним раніше "продажам по довіреності" чи "по техпаспорту".

Частину проданих в грудні вживаних легковиків можуть складати колишні "євробляхи". Українці часто виставляли на продаж такі машини одразу після митного оформлення.

Об’єм місячного "чистого" імпорту (без впливу "євроблях") становить близько 50 тисяч легковиків з пробігом в місяць. Це — доволі високий результат, враховуючи світові тенденції щодо дефіциту та здорожчання вживаних машин. Високий інтерес українців до таких авто сприяє розвитку бізнесу в цьому сегменті та позитивній динаміці ринку, адже значну частину "свіжоімпортованих" авто привозять для перепродажу.

Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі

Рейтинг найпопулярніших вживаних автомобілів на внутрішньому ринку залишається майже незмінним уже кілька місяців підряд. Вподобання українців продовжують залишатися стабільними. Порівнюючи рейтинг грудня з листопадовим, можемо помітити лише дві несуттєві зміни: Ford Focus обігнав Renault Megane, а Chevrolet Aveo опустився з 8 на 10 позицію.

Найпопулярніші авто серед внутрішніх перепродажів у грудні 2021 року

Daewoo Lanos/Sens — 4090

Volkswagen Passat — 3533

Skoda Octavia — 3118

Volkswagen Golf — 2282

ВАЗ 2109/99 — 2241

Ford Focus — 1545

Renault Megane — 1451

Skoda Fabia — 1199

Opel Astra — 1159

Chevrolet Aveo — 1211

Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону

Вподобання українців під час купівлі вживаного автомобіля з-за кордону також стабільні. Проте грудень 2021 року приніс несподіванку: змінився лідер "свіжо пригнаних" легковиків! Volkswagen Passat, який був незмінним лідером рейтингу уже кілька років, втратив першість. За підсумками останнього місяця року, що минув, найчастіше українці привозили вживаний Volkswagen Golf (щоправда, у розрізі року "Пасат" все ж кількісно перший за обсягами "пригону").

Також з рейтингу зникла низка моделей, які можна було віднести (за віком та деякими іншими характеристиками) до типових "євробляхи". Замість них у перелік повернулася Skoda Fabia, а на 10 місці з’явився Volkswagen Touran.

Зрештою, цілком закономірно, що із завершенням періоду "пільгового" митного оформлення автомобілів котрі експлуатувалися з порушенням митних правил, ці зміни відобразилися й у "Топі" "свіжопригнаних" машин, а також на такому показникові, як середній вік: у грудні це значення склало 11,3 року, у той час, як у листопаді на першу реєстрацію подавали автівки з середнім віком 14,1 року. Це позитивна зміна, як і те, що без уже колишніх "євроблях" знижується частка дизельних автівок в структурі імпорту — з 48,3% у листопаді до 37,6% у грудні.

Найпопулярніші вживані авто, ввезені з-за кордону у грудні 2021 року