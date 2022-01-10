В последний месяц прошлого года украинцы приобрели рекордное количество подержанных авто

Последний месяц прошлого года оказался рекордным для украинского авторынка: приобретено наибольшее количество легковушек с пробегом внутри страны, а также зафиксирован самый высокий объем операций с подержанными легковушками в целом (вместе с импортом).

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Результат декабря-2021 – самый высокий с 2014 года. Больше подержанных машин зарегистрировали только в июле 2020 г., когда покупатели удовлетворяли отложенный спрос после "локдауна" и закрытых сервисных центров МВД. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали динамику и составили рейтинг самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке и ввезенных из-за границы в декабре 2021 года.

Всего в декабре на вторичном рынке украинцы купили 149,6 тыс. шт. легковых авто с пробегом. Из этого числа — 100,2 тыс. внутренние перепродажи, 49,4 тыс. – первые регистрации легковушек, прибывших из-за границы.

По сравнению с предыдущим месяцем (в ноябре 2021 года) общий объем рынка вырос на 2%. Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка уменьшилась с 41,1% до 32,8%. Это — следствие окончания "льготного" периода таможенного оформления так называемых "евроблях". Поэтому статистика декабря 2021 года наконец показывает более реальную ситуацию на вторичном рынке, без влияния так называемых "евроблях", сравнивая с июнем-декабрем.

Динамика вторичного автомобильного рынка Украины в течение декабря 2020 года – декабря 2021 года

По сравнению с декабрем 2020 года, общий объем рынка вырос на 24%. Также изменилась структура рынка в пользу внутренних перепродаж: их доля выросла с 65,4% до 67,2%. При этом количественно подержанных авто продали на 21,6 тысячи больше.

Эксперты Института исследований авторынка выделяют основные тренды вторичного авторынка в декабре 2021 года:

Увеличение активности на внутреннем рынке может быть также следствием прогнозов о возможном подорожании подержанных автомобилей в 2022 году. Ранее эксперты Института исследований авторынка исследовали, что сейчас – подходящее время для покупки авто с пробегом.

Рост количества внутренних перепродаж может быть индикатором постепенной "детенизации" этого сегмента. Украинцы все больше отдают предпочтение официальному переоформлению авто популярным ранее "продажам по доверенности" или "по техпаспорту".

Часть проданных в декабре подержанных легковушек могут составлять бывшие "евробляхи". Украинцы часто выставляли на продажу такие машины сразу после таможенного оформления.

Объем месячного чистого импорта (без влияния "евроблях") составляет около 50 тысяч легковых автомобилей с пробегом в месяц. Это довольно высокий результат, учитывая мировые тенденции дефицита и подорожания подержанных машин. Высокий интерес украинцев к таким авто способствует развитию бизнеса в этом сегменте и позитивной динамике рынка, ведь значительную часть "свежеимпортированных" авто привозят для перепродажи.

Самые популярные модели, внутренние перепродажи

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей на внутреннем рынке остается почти неизменным уже несколько месяцев подряд. Предпочтения украинцев продолжают оставаться стабильными. Сравнивая рейтинг декабря с ноябрьским, можем заметить лишь два несущественных изменения: Ford Focus обогнал Renault Megane, а Chevrolet Aveo опустился с 8 на 10 позицию.

Самые популярные авто среди внутренних перепродаж в декабре 2021 года

Daewoo Lanos/Sens — 4090

Volkswagen Passat — 3533

Skoda Octavia — 3118

Volkswagen Golf — 2282

ВАЗ 2109/99 — 2241

Ford Focus — 1545

Renault Megane — 1451

Skoda Fabia — 1199

Opel Astra — 1159

Chevrolet Aveo — 1211

Самые популярные модели, ввезенные из-за границы

Предпочтения украинцев при покупке подержанного автомобиля из-за границы также стабильны. Однако декабрь 2021 года принес неожиданность: сменился лидер "свежепригнанных" легковушек! Volkswagen Passat, который был бессменным лидером рейтинга уже несколько лет, потерял первенство. По итогам последнего месяца прошедшего года чаще всего украинцы привозили подержанный Volkswagen Golf (правда, в разрезе года "Пассат" все же количественно первый по объемам "пригона").

Также из рейтинга исчез ряд моделей, которые можно было отнести (по возрасту и некоторым другим характеристикам) к типовым "евробляхам". Вместо них в перечень вернулась Skoda Fabia, а на 10 месте появился Volkswagen Touran.

В конце концов, вполне закономерно, что с завершением периода "льготного" таможенного оформления автомобилей которые эксплуатировались с нарушением таможенных правил, эти изменения отразились и в "ТОПе" "свежепригнанных" машин, а также на таком показателе, как средний возраст: в декабре это значение составило 11,3 лет, в то время, как в ноябре на первую регистрацию подавали машины со средним возрастом 14,1 лет. Это положительное изменение, как и то, что без уже бывших "евроблях" снижается доля дизельных автомобилей в структуре импорта – с 48,3% в ноябре до 37,6% в декабре.

Самые популярные подержанные авто, ввезенные из-за границы в декабре 2021 года