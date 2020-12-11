Суд признал незаконным штраф полиции 8500 грн по "евробляхе" из-за того, что водитель не нарушал ПДД.

Работник полиции остановил автомобиль с иностранными номерными знаками. Водитель утверждал, что правил дорожного движения не нарушал и инспектор не имел права его останавливать. Однако документы на транспортное средство все же предъявил.

Во время проверки документов инспектор установил, что согласно базе данных этот автомобиль был вывезен из Украины еще в 2017 году и больше не ввозился. С учетом указанного, инспектор расценил данные обстоятельства как факт нарушения таможенных ограничений.

Как следствие, на месте остановки полицейский вынес постановление о привлечении водителя к административной ответственности на основании ч.8 ст. 121 КУоАП в виде штрафа 8500 грн за нарушение ограничений, установленных Таможенным кодексом.

Напомним: согласно ч.8 ст.121 КУоАП управление водителем транспортным средством, в отношении которого возбуждены ограничения, установленные Таможенным кодексом, а именно: нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита; транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине; транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита, предусматривает наложение штрафа на водителя в размере 8500 грн.

Что решил суд

Водитель обжаловал штраф в суде. В иске он отметил, что Правил дорожного движения, которые могли бы стать основанием остановки, он не нарушал. Отмечал, что инспектором не подтверждены доказательствами совершения именно им нарушения Правил дорожного движения.

Суд сделал вывод, что инспектором не опровергнуты доводы водителя об отсутствии в его действиях нарушений Правил дорожного движения, которые могли бы стать основанием остановки и вынесения в дальнейшем постановления по ч.8 ст.121 КУоАП за нарушение таможенных ограничений.

При этом суд применил статью 62 Конституции, согласно которой никто не обязан доказывать свою невиновность. Обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

В решении суд поставил под сомнение вынесенный штраф 8500 грн на основании ч.8.ст.121 КоАП из-за отсутствия законных оснований остановки, которые заключались в виде якобы нарушения Правил дорожного движения.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что указанное постановление о привлечении водителя к ответственности за ч.8 ст. 121 КУоАП вынесено противоправно, поскольку инспектором не доказан факт нарушения водителем Правил дорожного движения (Дело №163/1959/20).

На этом основании суд отменил штраф полиции в размере 8500 грн за управление водителем автомобилем на иностранной регистрации.

При этом, остался открытым вопрос, каким образом автомобиль находился на территории Украины, если согласно базам данных Таможенной службы факта ввоза автомобиля на территорию Украины не зафиксировано.