Суд визнав незаконним штраф поліції 8500 грн. по "євроблясі" через те, що водій не порушував ПДР

Працівник поліції зупинив автомобіль з іноземними номерними знаками. Водій доводив, що Правил дорожнього руху не порушував і інспектор не мав права його зупиняти. Однак документи на транспортний засіб все ж таки пред’явив.

Під час перевірки документів інспектор встановив, що згідно з базою даних цей автомобіль був вивезений з України ще у 2017 році та більше не ввозився. З урахуванням зазначеного, інспектор розцінив дані обставини як факт порушення митних обмежень.

Як наслідок, на місці зупинки поліцейський виніс постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності на підставі ч.8 ст. 121 КУпАП у вигляді штрафу 8500 грн. за порушення обмежень, встановлених Митним кодексом.

Нагадаємо: відповідно до ч.8 ст.121 КУпАП керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортний засіб передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний режим транзиту, передбачає накладення штрафу на водія в розмірі 8 500 грн.

Що вирішив суд

Водій оскаржив штраф у суді. У позові він зазначив, що Правил дорожнього руху, які могли б стати підставою зупинки, він не порушував. Наголошував, що інспектором не доведено доказами вчинення саме ним порушення Правил дорожнього руху.

Суд зробив висновок, що інспектором не спростовано доводи водія щодо відсутності в його діях порушень Правил дорожнього руху, які могли б стати підставою зупинки та винесення у подальшому постанови за ч.8 ст.121 КУпАП за порушення митних обмежень.

При цьому, суд застосував статтю 62 Конституції, відповідно до якої ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість. Обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У рішенні суд поставив під сумнів винесений штраф 8 500 грн. на підставі ч.8.ст.121 КУпАП через відсутність законних підстав зупинки, які полягали у вигляді нібито порушення Правил дорожнього руху.

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що зазначена постанова про притягнення водія до відповідальності за ч.8 ст. 121 КУпАП винесена протиправно, оскільки інспектором не доведено факт порушення водієм Правил дорожнього руху (Справа №163/1959/20).

На цій підставі суд скасував штраф поліції у розмірі 8 500 грн. за керування водієм автомобілем на іноземній реєстрації.

При цьому, залишилось відкритим запитання, яким чином автомобіль перебував на території України, якщо згідно з базами даних Митної служби факту ввезення автомобіля на територію України не зафіксовано.