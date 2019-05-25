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23 мая в Киеве состоялась открытая вечеринка Super Сагѕ Run 2019 для всех поклонников суперкаров – собственников и фанатов. На следующий день владельцы спортивных авто взяли курс на Одессу.

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Рев моторов пол сотни крутых тачек, красивые девушки и успешные мужчины, громкая музыка и танцы, баттлы брейкденсеров, битбоксеров, и бесплатные напитки для всех – так в Киеве проходила предстартовая вечеринка автопробега Super Сагѕ Run.

Фото: Super Сars Run 2019 / Авто24, outox.life

Среди самых интересных автомобилей Super Сагѕ Run на этот раз можно отметить McLaren 650S, Ferrari 488 Spider, Acura NSX, Lotus Evora и прокачанный универсал Audi RS6. Наибольшей же популярностью среди гостей мероприятия пользовался желтый маслкар Ford Mustang Mach 1.

По информации организаторов, на вечеринке в Киеве было около сотни суперкаров, а заявки для участия в пробеге подали около 50 экипажей. Если подсчитать стоимость всех машин-участников, получится не один миллион долларов, а в гривны лучше вообще не переводить.

Утром 25 мая участники пробега прибывают в Одессу, где состоится автопарад, еще одна вечеринка, а вечером пройдут соревнования между участниками в формате драгрейсинг и Time Attack.

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