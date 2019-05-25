Ось як розважаються українські багатії, коли не відпочивають на тропічних курортах.

23 травня у Києві відбулась відкрита вечірка Super Сars Run 2019 для усіх шанувальників суперкарів – власників та фанів. Наступного дня власники спортивних авто узяли курс на Одесу.

Також цікаво: Volkswagen підготував 7 тюнінг-проектів для американської версії автошоу Wörthersee

Ревіння моторів пів сотні крутих тачок, вродливі дівчата і успішні чоловіки, гучна музика і танці, баттли брейкденсерів, бітбоксерів, та безкоштовні напої для усіх – так у Києві проходила передстартова вечірка автопробігу Super Сars Run.

Фото: Super Сars Run 2019 / Авто24, outox.life

Серед найцікавіших автомобілів Super Сars Run цього разу можна відмітити McLaren 650S, Ferrari 488 Spider, Acura NSX, Lotus Evora та прокачаний універсал Audi RS6. Найбільшою ж популярністю серед гостей заходу користувався жовтий маслкар Ford Mustang Mach 1.



За інформацією організаторів, на вечірці у Києві було близько сотні суперкарів, а заявки для участі у пробігу подали близько 50 екіпажів. Якщо підрахувати вартість усіх машин-учасників, вийде не один мільйон доларів, а на гривні краще й взагалі не перераховувати.



Вранці 25 травня учасники пробігу прибувають в Одесу, де відбудеться автопарад, ще одна вечірка, а ввечері пройдуть змагання між учасниками у форматі драгрейсинг і Time Attack.

Також цікаво: Спорткупе Audi TT перетворилось на ралійний пікап у виконанні Safari