Раритетная лодка – одна из 40, выпущенных в 1980-90-х годах.

Дизайн скоростной моторной лодки выполнен в стиле модели Ferrari Testarossa и представляет собой аналог суперкара для водной поверхности. И, наверное, является единственной “Феррари” с двуспальной кроватью внутри.

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Лот номер 63 аукциона Artcurial – моторная лодка Riva 32 Ferrari Special 1995 года выпуска, будет выставлен на торги 7 февраля в Париже на Salon Rétromobile. За машину для воды рассчитывают выручить от 80 до 120 тысяч евро. Ввиду высокой редкости, катер может быть продан значительно дороже обозначенной суммы.

Riva построила 37 (по другим данным 40) лодок 32 Ferrari. На начало 1990-х годов цена катера была около 244 тысяч евро (данные журнала Boating за январь 1990), что сегодня составляло бы 478 тысяч евро.

В 1988 году Riva и Ferrari подписали соглашение о совместной разработке катера. Далеко не первое для Ferrari. Производитель спорткаров обеспечивал реализацию технической части проекта и дизайна, а верфь – производство. Основой для дизайнеров стали две важные на то время модели Ferrari – 308 и Testarossa. Главными акцентами стилизации спортивного люксового катера под автомобили стали трехлинейные вентиляционные отверстия в бортах и огромный спойлер над рубкой.

Фото: скоростной катер Riva 32 Ferrari / Artcurial

Riva 32 Ferrari оснащен двумя 400-сильными двигателями BPM 450 SC Vulcano V8. Они позволяют катеру развивать скорость в 105 километров в час. Лот номер 63 имеет особый желтый оттенок Giallo Modena (оригинальный) в сочетании с белым салоном и до 1998 года сохранялся на верфи Riva, служа рекламным целям. В целом катер имеет состояние, близкое к идеальному.

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