Раритетний човен – один з чотирьох десятків, випущених у 1980-90-х роках.

Дизайн швидкісного моторного човна виконаний в стилі моделі Ferrari Testarossa і являє собою аналог суперкара для водної поверхні. І, напевно, єдиною “Феррарі” з двоспальним ліжком всередині.

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Лот номер 63 аукціону Artcurial – моторний човен Riva 32 Ferrari Special 1995 року випуску, буде виставлений на торги 7 лютого в Парижі на Salon Rétromobile. За машину для води розраховують виручити від 80 до 120 тисяч євро. Зважаючи на високу рідкість, катер може бути проданий значно дорожче означеної суми.

Riva збудовала 37 (за іншими данними 40) човнів 32 Ferrari. На початок 1990-х років ціна катера була близько 244 тисячі євро (дані журналу Boating за січень 1990), що сьогодні складало б 478 тисяч євро.

У 1988 році Riva та Ferrari підписали угоду про спільну розробку катера. Далеко не першу для Ferrari. Виробник спорткарів забезпечував реалізацію технічної частини проекту та дизайну, а верф – виробництво. Основою для дизайнерів стали дві важливі на той час моделі Ferrari – 308 і Testarossa. Головними акцентами стилізації спортивного люксового катера під автомобілі стали трилінійні вентиляційні отвори в бортах і величезний спойлер над рубкою.

Фото: швидкісний катер Riva 32 Ferrari / Artcurial

Riva 32 Ferrari оснащений двома 400-сильними двигунами BPM 450 SC Vulcano V8. Вони дозволяють катеру розвивати швидкість у 105 кілометрів на годину. Лот номер 63 має особливий жовтий відтінок Giallo Modena (оригінальний) в поєднанні з білим салоном і до 1998 року зберігався на верфі Riva, слугуючи рекламним цілям. В цілому катер має стан, близький до ідеального.

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