По результатам продаж новых легковых автомобилей на европейском рынке в феврале произошли существенные изменения. Бессменный лидер Volkswagen Golf потерял первенство. Это связано с тем, что восьмая генерация модели еще не дошла до дилеров, а седьмое поколение уже перестали предлагать.

Этим воспользовались конкуренты и на первую строчку в Европе вышел Renault Clio, а далее расположились Peugeot 208, Opel Corsa и Fiat Panda.

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Так же сильно выросли продажи новой генерации BMW 3-серии, Volkswagen Passat, Toyota Corolla и VW T-Cross. При этом, существенно просели такие модели как VW Polo и T-Rock, Renault Captur, Sandero, а также Peugeot 2008, который тоже переживает смену поколений.



Renault Clio – лидер продаж в Европе

Но глобально европейский рынок падает. По состоянию на февраль 2020 года продажи упали на 7%, а сейчас из-за коронавируса рынок просел еще на 3%.

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