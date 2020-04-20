За результатами продажів нових легкових автомобілів на європейському ринку в лютому сталися суттєві зміни. Незмінний лідер Volkswagen Golf втратив першість. Це пов'язано із тим, що восьма генерація моделі ще не дійшла до дилерів, а сьоме покоління вже перестали пропонувати.

Цим скористалися конкуренти і на першу сходинку у Європі вийшов Renault Clio, а далі розташувалися Peugeot 208, Opel Corsa і Fiat Panda.

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Так само добряче виросли продажі нової генерації BMW 3-серії, Volkswagen Passat, Toyota Corolla та VW T-Cross. При цьому, суттєво просіли такі моделі як VW Polo та T-Rock, Renault Captur, Sandero, а також Peugeot 2008, який теж переживає зміну поколінь.



Renault Clio – лідер продажів у Європі

Але глобально європейський ринок падає. Станом на лютий 2020 року продажі впали на 7%, а зараз через коронавірус ринок просів ще на 3%.

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Автошоу в Пекіні, яке повинно було розпочатися 21 квітня, офіційно перенесли на 26 вересня.

В одному з останніх оновлень програмного забезпечення Tesla додала можливість грати в ігри на величезному центральному екрані електромобіля.

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