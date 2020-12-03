Мик Шумахер уже накопил достаточно опыта и показал хорошие результаты в младших сериях Формулы, а в сезоне 2021 года сядет за руль болида Haas VF-21.

Мик Шумахер подписал многолетний контракт с американской командой Haas на участие в гонке Формула 1 и выйдет на соревнования в следующем году, а 11 декабря проведет тестовый заезд на Гран-при Абу-Даби.

Команда Haas заменила своих пилотов Ромена Грожана и Кевина Магнуссена на молодых гонщиков – напарником Мика Шумахера в новом сезоне будет Никита Мазепин. Шумахер-младший является членом академии Ferrari, а Haas покупает итальянские моторы. Таким образом Мик, так или иначе, будет ездить на “Феррари”, как и его отец. Команда Haas поделилась видео, в котором Михаэль в 2000 году знакомит своего сына с автомобилем.

This got us right in the feels ❤️



The day the dream started. #HaasF1 pic.twitter.com/WSgNBrGjOh — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Примечательно, что Мик Шумахер дебютирует в Формуле 1 ровно через 30 лет, после отца. Сейчас на счету Шумахера-младшего победа в чемпионате Формулы 3 в 2018 году и лидерство в зачете Формулы 2, где 21-летний гонщик имеет все шансы стать чемпионом.

Фото: Мик Шумахер примеряется к креслу болида Формулы 1 / Carscoops