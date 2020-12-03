Мік Шумахер вже накопичив достатньо досвіду і показав гарні результати в молодших серіях Формули, а в сезоні 2021 року сяде за кермо боліда Haas VF-21.

Мік Шумахер підписав багаторічний контракт з американською командою Haas на участь у перегонах Формула 1 і вийде на змагання наступного року, а 11 грудня проведе тестовий заїзд на Гран-прі Абу-Дабі.

Команда Haas замінила своїх пілотів Ромена Грожана та Кевіна Магнуссена на молодих гонщиків – напарником Міка Шумахера в новому сезоні буде Микита Мазепін. Шумахер-молодший є членом академії Ferrari, а Haas купує італійські мотори. Таким чином Мік, так чи інакше, їздитиме на “Феррарі”, як і його батько. Команда Haas поділилась відео, в якому Міхаель у 2000 році знайомить свого сина з автомобілем.

This got us right in the feels ❤️



The day the dream started. #HaasF1 pic.twitter.com/WSgNBrGjOh — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020

Примітно, що Мік Шумахер дебютує у Формулі 1 рівно через 30 років, після батька. Наразі на рахунку молодшого Шумахера є перемога у чемпіонаті Формула 3 у 2018 році та лідерство в заліку Формули 2, де 21-річний гонщик має всі шанси стати там чемпіоном.

Фото: Мік Шумахер приміряється до крісла боліда Формула 1 / Carscoops