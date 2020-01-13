Таксисты обнаружили, что штраф за стоянку на полосе общественного транспорта больше, чем за стоянку посреди дороги. Однако паркуются на обоих.

Активисты движения "ОстановиЛося" изучали причины странного поведения водителей, которые паркуются на полосе общественного транспорта возле ТРЦ Ocean Plaza. Причина одна – "мне нужно", а потребностей этих очень много. Даже когда на первой полосе общественного транспорта установили делиниаторы, наши сограждане начали парковаться на второй полосе.

Более того, водители такси знают, что штраф за стоянку на полосе общественного транспорта – 510 грн – больше, чем за стоянку во втором ряду – 255 грн. Несмотря на это, они паркуются и ждут пассажиров в обоих рядах. И даже когда видят перед собой полицию или эвакуаторы.

Смотрите видео о "лосях" парковки в Киеве:

Напомним, что в Киеве появились эвакуаторы, которые забирают авто за одну минуту.