Таксисти виявили, що штраф за стоянку на смузі громадського транспорту більший, ніж за стоянку посеред дороги. Однак паркуються на обох.

Активісти руху "ЗупиниЛося" вивчали причини дивної поведінки водіїв, які паркуються на смузі громадського транспорту поблизу ТРЦ Ocean Plaza. Причина одна – "мені треба", а потреб цих дуже багато. Навіть коли на першій смузі громадського транспорту встановили делініатори, наші співгромадяни почали паркуватися на другій смузі.

Більше того, водії таксі знають, що штраф за стоянку на смузі громадського транспорту – 510 грн – більший, аніж за стоянку в другому ряду – 255 грн. Незважаючи на це, вони паркуються та чекають на пасажирів в обох рядах. І навіть коли бачать перед собою поліцію чи евакуатори.

Дивіться відео про "лосів" паркування у Києві:

Нагадаємо, що в Києві з'явились евакуатори, які забирають авто хвилину.