Новые технологии разрабатывают не только автопроизводители – большую часть новаций для автомобильной промышленности создают производители компонентов. На выставке новых технологий компания Bosch рассказала о нескольких интересных новинках.

Существует вероятность, что в будущем все больше автомобилей будут работать на электричестве. Они станут больше взаимодействовать с участниками дорожного движения и окружающей средой, а также будут предоставлять пассажирам персонализированные облачные услуги: предупреждение об опасном управления или информация об условиях на дорогах. Bosch демонстрирует инновации в области программного и аппаратного обеспечения. Компания разрабатывает технологии, которые будут использоваться для автоматизированного управления функциями автомобиля.

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Виртуальный солнцезащитный козырек: Использование обычных солнцезащитных козырьков часто ограничивает поле зрения водителя. Компания Bosch решила эту проблему с помощью нового прозрачного экрана. Цифровой козырек подключен к камере в салоне, которая фиксирует положение глаз водителя. Используя интеллектуальные алгоритмы на основе искусственного интеллекта (ИИ), козырек анализирует эту информацию и затемняет лишь ту часть лобового стекла, через которую солнце и другие источники света могут влиять на водителя. Остальное лобовое стекло остается прозрачным, предоставляя водителю полный обзор дороги.

Усовершенствованный модуль управления (ADM) – интегрированный блок для электромобилей: чтобы упростить разработку электромобилей и помочь автопроизводителям, Bosch презентует усовершенствованный модуль ADM. ADM объединяет трансмиссию, тормоза и руль в интегрированный блок, который автопроизводители могут быстрее и эффективнее внедрять в автомобили. А упрощенный интерфейс и стандартная архитектура ПО обеспечат качественную связь компонентов и станут основой для новых функций.

Ассистент технического специалиста TPA – цифровой помощник: ассистент технического специалиста TPA является частью экосистемы послепродажного обслуживания, участники которой обмениваются данными, необходимыми для обслуживания автомобилей. Система работает на планшетах, ПК и других устройствах. С помощью ИИ была создана основа знаний традиционных операций по обслуживанию клиентов. В случае необходимости в экспертизе можно установить связь между экспертом и техническим специалистом, работающим с автомобилем. Это помогает повысить точность и эффективность при обслуживании и ремонте современных и сложных автомобилей.